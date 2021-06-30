Виконавиця Любов Успенська зізналася, що в 16 років завагітніла від одруженого чоловіка. Тоді їй довелося зробити аборт.

Про це вона розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу Олени Друми.

– Не буду брехати, я завагітніла в 16 років. Про це розповідаю, щоб дівчата ставилися уважно до себе і вчилися на моїх помилках. Дуже легко щось зробити, але потім це складно змінити. Мені поталанило, що перший аборт не став для мене катастрофічним, потім я змогла вагітніти і народжувати, – зізналася співачка.

За її словами, одружений коханий вмовляв піти на аборт. Однак навіть якби він погодився залишити дитину, то родичі майбутньої зірки теж були категорично проти ранньої вагітності.

– Залишити дитину з моєю родиною? То мене бабуся прокляла б! Коли тато дізнався про це, то бив ременем так, що у мене з рота кров йшла, – розповіла Любов Успенська.

Артистка, попри цю ситуацію, не звинувачує близьких. Вона тішиться, що їй вдалося відчути материнське щастя. У Любові Успенської є дочка, яку звуть Тетяна Плаксіна.