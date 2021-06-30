Зірку Disney звинувачують у надсиланні порнографічних знімків 13-річній дівчинці

Зірці Disney, акторові Кайлу Мессі було пред’явлено звинувачення в скоєнні кримінального злочину за нібито надсилання порнографічних фотографій 13-річній дівчинці.

Акторові серіалу Така Рейвен було пред’явлено звинувачення в спілкуванні з неповнолітньою в аморальних цілях.

У 2019 році був поданий цивільний позов проти Мессі. Сім’я дівчинки вирішила звернутися в офіс шерифа після того, як їх цивільний позов застопорився, і влада почала розслідування у 2020 році.

29-річний Мессі мав постати перед кримінальним судом у Вашингтоні 28 червня 2021 року, але не з’явився.

У позові, поданому в 2019 році, стверджувалося, що дівчина познайомилася з Мессі, коли їй було лише чотири роки.

У 2018 році Мессі відновив зв’язок з дівчинкою, коли вона зацікавилася в зйомках серіалу.

Приблизно через місяць Мессі нібито зв’язався з дівчинкою в Snapchat, а незабаром після цього почав надсилати численні текстові повідомлення, зображення та відео сексуального характеру.

Фото: Kyle Massey