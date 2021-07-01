Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова показала, як виглядає на 38-му тижні вагітності.

Дівчина опублікувала фотоколаж, знімки на якому зроблені в дзеркалі. На фото Квіткова продемонструвала свій животик. Також блогер повідомила, що відчуває сильний біль у спині.

– Сьогодні я вперше відчуваю, що моя енергія пішла на заощадження. 77 кг набряку та дикий біль у спині. Малюк дуже опустився і лікар сказав, що це питання часу. Чекаємо, – підписала фото Даша.

Квіткова розповіла, що її чоловік Микита полетів на один день у відрядження, тому вона сьогодні цілий день вдома та займається питаннями облаштування їхнього заміського будинку. Пара збирається заїхати в нове помешкання уже завтра, 2 липня.

Найпрекрасніша фігура дівчини.

Яка ви мила, а набряки зійдуть. Дуже личить вам вагітність.

Не уявляю тебе вже без животика, здається, що він був завжди.

З нетерпінням чекаємо.

Час пролетів непомітно, скоро будете тримати на руках свого малюка, – пишуть шанувальники Квіткової.

У січні Даша Квіткова повідомила, що вагітна. Блогер опублікувала зворушливий знімок, на якому Добринін цілує її в живіт. Тоді дівчина була вже на четвертому місяці очікування малюка.

Відомо, що в пари буде син.

Фото: Даша Квіткова