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Валентина Чорна |

87% ураження легень: Петро Мамонов у реанімації

Петр Мамонов

Російський рок-музикант та засновник гурту Звуки Му Петро Мамонов потрапив у реанімацію з Covid-19 та 87% ураженням легень.

Дружина артиста, Ольга Мамонова, зазначила, що Петро перебуває у дуже тяжкому стані. Його госпіталізували 27 червня з температурою.

Петру Мамонову 70 років. У серпні 2019 року він пережив інфаркт. Тоді артисту провели дві операції на серці і виписали.

Крім музичної кар’єри Мамонов знімався в кіно та писав вірші. Артист зіграв у таких фільмах як Голка з Віктором Цоєм, Острів та Цар.

Варто зазначити, що Петру Мамонову заборонений в’їзд в Україну на три роки. Причиною є незаконне відвідування окупованого Криму.

Нещодавно народну артистку Росії Віру Алентову госпіталізували з підозрою на коронавірус. 79-річна зірка перебуває в одній із лікарень Москви.

Крім цього, коронавірусну інфекцію виявили у чоловіка артистки, режисера Володимира Меньшова. Він переносить хворобу у легкій формі.

Фото: Петро Мамонов

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