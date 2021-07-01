Російський рок-музикант та засновник гурту Звуки Му Петро Мамонов потрапив у реанімацію з Covid-19 та 87% ураженням легень.

Дружина артиста, Ольга Мамонова, зазначила, що Петро перебуває у дуже тяжкому стані. Його госпіталізували 27 червня з температурою.

Петру Мамонову 70 років. У серпні 2019 року він пережив інфаркт. Тоді артисту провели дві операції на серці і виписали.

Крім музичної кар’єри Мамонов знімався в кіно та писав вірші. Артист зіграв у таких фільмах як Голка з Віктором Цоєм, Острів та Цар.

Варто зазначити, що Петру Мамонову заборонений в’їзд в Україну на три роки. Причиною є незаконне відвідування окупованого Криму.

Нещодавно народну артистку Росії Віру Алентову госпіталізували з підозрою на коронавірус. 79-річна зірка перебуває в одній із лікарень Москви.