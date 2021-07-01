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Валентина Чорна |

Гаррі та Вільям відкрили пам‘ятник принцесі Діані: який він має вигляд

Гаррі та Вільям відкрили пам‘ятник принцесі Діані: який він має вигляд

Герцог Сассекський Гаррі та герцог Кембриджський Вільям урочисто відкрили пам’ятник їхньої матері Діани. 1 липня принцесі Уельській виповнилося б 60 років.

Статую принцеси Діани встановили у Кенсінгтонських садах – королівському парку в центрі Лондону.

Вона була створена за особистими ескізами та побажаннями Вільяма і Гаррі. Робота над скульптурою розпочалася ще в 2017 році, але встановлення монумента було відкладене через пандемію коронавірусу.

Автором пам’ятника виступив скульптор Ієн Ренк-Бродлі.

На відкриття монумента прийшли сотні людей, які приносили до воріт палацу квіти і фото принцеси Уельської.

– Сьогодні, коли нашій матері виповнилося б 60 років, ми згадуємо її любов, силу і характер – якості, які зробили її силою добра в усьому світі, змінивши на краще незліченну кількість життів.

Кожен день ми хочемо, щоб вона все ще була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя назавжди залишиться символом її життя і її спадщини, – написали брати Вільям і Гаррі.

памятник принцеси діани

памятник принцессе Диане

Нагадаємо, що принцеса Діана померла 31 серпня 1997 року. Вона загинула в Парижі в автомобільній катастрофі, причини якої досі залишаються невідомими.

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Фото: Getty Images

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