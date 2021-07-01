Український співак і продюсер Дмитро Монатик 1 липня відзначає шосту річницю весілля з дружиною Іриною.

На честь свята артист опублікував знімок 13-річної давності. На ньому зображено перший поцілунок Дмитра та Ірини, з якого і розпочалися стосунки пари.

– Наш перший жартівливий поцілунок на твоєму 22-му дні народження виявився зовсім не жартом. Через три роки ми почали зустрічатися, говорити про все на світі, мріяти, сміятися до болю в животі. Почали вірити одне в одного та разом повірили, що є хороші люди в тоді ще чужому та незнайомому Києві, – написав Дмитро.

Співак зазначив, що сьогодні рівно шість років, відколи вони стали офіційною сім’єю. Також він подякував Ірині за двох синів.

– Ти подарувала мені двох найкращих хлопців, якими я пишаюся з кожним днем ​​все більше. З кожним днем ​​все сильніше захоплююсь тобою. Думав шукати буду ціле життя, ось і знайшов ціле життя. Кохаю тебе прозоро, безмежно та нескінченно, – написав Монатик.

Артист розповів, що кадр, яким він поділився, був зроблений в Луцьку на костюмованій вечірці. Він тоді був в образі Аладіна, а його дружина – Мінні Маус.

Ірина також опублікувала пост, в якому поділилася серією знімків із їхнього весілля.

– Офіційний день нашої родини 01.07.2015. Нам офіційно шість років. Разом ми вже цілих 10 років. Кохаю тебе, моя вічність, – підписала фотографії Ірина.

Сам співак намагається не афішувати особисте життя. У квітні 2021 року Дмитро Монатик вперше показав своїх синів – чотирирічного Платона та п’ятирічного Данила.

Він зазначив, що пора познайомити синів із віртуальним світом і публічністю.

Фото: Юкка Подольська