Суддя відхилив прохання 39-річної американської співачки Брітні Спірс про відсторонення її батька Джеймса Спірса від опікунства. Артистка хотіла, щоб її єдиним опікуном призначили приватну каліфорнійську компанію Bessemer Trust.

Суд у Лос-Анджелесі не задовольнив позов адвоката виконавиці та відмовився відсторонити Джеймса Спірса від опіки над Брітні. Однак зірка може подавати подальші прохання.

– Клопотання про призупинення діяльності Джеймса Спірса як опікуна після призначення каліфорнійської компанії Bessemer Trust відхилено, – йдеться в судових документах.

Суддя не може ухвалити рішення лише на підставі слів Брітні Спірс, із якими вона виступила в суді минулого тижня. Артистка ще має подати прохання про припинення опіки на нею.

Поки що за Джеймсом Спірсом залишається право розпоряджатися життям Брітні та її фінансами.

Наприкінці червня Брітні Спірс дала свідчення в суді Лос-Анджелеса у справі про її опікунство. Зірка виступила з 24-хвилинною промовою, в якій заявила, що перебуває під опікою примусово.

Також вона сказала, що лікування, яке їй призначили, шкодить її здоров’ю, а від літію, який їй прописали, вона почувається п’яною.

Брітні заявила, що їй забороняють вагітніти та змусили поставити внутрішньоматкову спіраль. Вона наголосила, що батько її експлуатує заради грошей, оскільки вона працює без вихідних.

Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька з 2008 року. Відтоді співачка не може повноправно розпоряджатися особистим життям і своїми фінансами.