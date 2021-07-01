Акторка студії Квартал 95 Олена Кравець зламала ногу. Про це зірка повідомила в ефірі програми Твій день.

Акторка зазначила, що заплуталася у власних широких штанях. Протягом тижня Олена Кравець перебуватиме вдома.

– Я заплуталася у власних широких шовкових штанях, спіткнулася і вдарилася об одвірок. Я навіть не впала. Я просто дуже сильно вдарилася об одвірок. Через 15 хвилин з’явився набряк, нога стала неприємного кольору, – розповіла зірка.

За словами лікарів, у Олени перелом плеснової кістки. Якщо кістка не буде правильно зростатися, акторці знадобляться милиці.

Кравець пожартувала, що тепер вона солідарна з футболістом української збірної Артемом Бесєдіним, який пошкодив одразу кілька м’язів ноги.

Але насправді акторка досі не розуміє, як таке могло з нею статися.

Фото: Олена Кравець