Американську акторку та зірку серіалу Таємниці Смолвіля Еллісон Мек засудили до трьох років тюремного ув’язнення за те, що вона заманювала жінок до секс-секти NXIVM.

Також Еллісон призначили штраф у розмірі $20 тис., вона почне відбувати свій термін 29 вересня.

Перед винесенням вироку Еллісон Мек визнала провину, вибачилася перед жертвами NXIVM, а також назвала свою діяльність принизливою та незаконною.

Акторці загрожувало від 14 до 17,5 років позбавлення волі, але суд взяв до уваги те, що Еллісон співпрацювала зі слідством.

Мек входила до секретної групи всередині організації та вербувала жінок для сексуальної експлуатації.

Крім цього, вона намагалася отримати від учасниць компрометувальну інформацію, яку в майбутньому використовувала для шантажу і маніпуляцій.

NXIVM – це спільнота, яка виникла у 1998 році під виглядом компанії, що пропонує семінари з особистого і професійного розвитку.

Як виявилося згодом, жінок примушували займатися сексом з лідером Кітом Раньєрі. Також їм випалювали клеймо з ініціалами “наставника” і морили голодом для збереження стрункої фігури.

Минулого року засновника NXIVM Кіта Раньєра засудили до 120 років тюремного ув’язнення за численні злочини.