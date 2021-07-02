Американську акторку Анджеліну Джолі помітили в компанії канадського музиканта The Weeknd (справжнє ім’я – Ейбел Тесфає).

46-річна акторка та 31-річний музикант зустрілися в ресторані Лос-Анджелеса. Пару помітили, коли вони виходили із закладу, до цього провівши в ньому кілька годин.

Анджеліна була одягнена в простору чорну сукню, бежевий плащ і туфлі-човники тілесного кольору. Ейбел обрав більш повсякденний образ – чорна футболка, джинси, куртка та черевики.

Чому зустрічалися зірки, невідомо. Однак очевидці кажуть, що зустріч була схожа на ділову або дружню, але не романтичну.

Можливо їхня розмова була пов’язана з кіноіндустрією, оскільки The Weeknd давно хоче побудувати кар’єру в Голлівуді та вже підписав контракт із HBO на зйомки в серіалі Ідол.

Варто зазначити, що Ейбел зустрічався з американською моделлю Белою Хадід, із якою розлучився в 2019 році. А ось Анджеліну Джолі майже шість років не бачили в компанії інших чоловіків, після розлучення з актором Бредом Піттом.