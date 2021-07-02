Даша Квіткова, дружина відомого українського шоумена Микити Добриніна і переможниця шоу Холостяк 9, повідомила у своєму акаунті Instagram про довгоочікуваний переїзд у новий будинок.

За словами 22-річної блогерші, вони з чоловіком планують сьогодні ночувати в новому житлі та збирають речі для повноцінного переїзду.

Знаменитість зазначила, що сім’я поки що буде жити без кондиціонерів, кухні і передпокою.

На відео Даша в смарагдових штанях танцює під запальну музику з оголеним животом, перебуваючи на 38-му тижні вагітності. Також дівчина показала свого висловухого кошеня на прізвисько Каспер.

Переїзд! День, на який чекала більше, ніж на день свого народження. Саме з таким настроєм ми збираємо всі наші речі. Сьогодні ночуємо вже в нашому домі. І нічого, що не буде ще кондиціонерів, кухні та передпокою, – поділилася радістю Даша Квіткова.

Раніше Даша Квіткова та Микита Добринін придбали будинок. Пара планувала облаштувати та переїхати в нове житло до народження первістка. Але через безвідповідальних підрядників матраци, кондиціонери та стільниці не доставили вчасно.

Вагітна Квіткова займається ремонтом, попри перейми. Лікарі кажуть, малюк вже опустився і чекати його появи залишилося зовсім недовго.

Фото: Даша Квіткова