Фронтмен американського гурту Black Eyed Peas Вільям Адамс приїхав до Києва і прогулявся ранковим Подолом.

В сторіз на особистій сторінці в Instagram він оприлюднив відео, на якому захоплено показав підписникам мурал художника Нунки.

Вільям зазначив, що малюнок на будівлі є дуже гарним.

– Я йду по вулицею Києва, в Україні. Дивлюся на будівлю, і знаєте що я бачу? Малюнок Нунки! Це Нунка, брат! Це до біса красиво! – захоплено каже музикант.

Мурал, який вразив Вільяма Адамса, знаходиться за адресою вулиця Спаська 6А. У листопаді 2015 року його створив бразильський художник-авангардист Франциско Родріго да Сільва, більше відомий під псевдонімом Нунка.

На муралі зображений козак, лице якого розписують руки представників корінних народів Бразилії. Таким чином художник хотів об’єднати українську і бразильську культури.

Малюнок був створений в рамках проекту CityArt. У процесі створення муралу виник конфлікт з місцевими жителями, оскільки вони були проти появи малюнка на стіні будівлі, якій вже понад 100 років і яка є пам’ятником архітектури.

Але керівникам проекту вдалося все владнати, показавши поліції необхідні документи.