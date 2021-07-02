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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Найкращий зірковий купальник (ГОЛОСУВАННЯ)

звездные купальники

Пляжний сезон 2021 у самому розпалі, тому знаменитості не перестають хизуватися своїми фігурами у бікіні.

Хтось полетів відпочивати в інші країни, а хтось насолоджується літнім сонце вдома біля басейну.

Навіть до пляжного образу зірки підходять досить відповідально, оскільки хочуть зробити гарні фото та поділитися ними у соціальних мережах.

Здебільшого, вони обирають трендові яскраві купальники. Проте, хтось надає перевагу роздільним моделям, а дехто обирає класичні цілісні.

Факти ICTV підготували голосування за найкращий зірковий купальник.

Раніше Факти ICTV писали про модні купальники 2021. Стиліст Катрін Дойл назвала топ-5 купальників, а також розповіла про головні тенденції літнього сезону 2021.

Фото: Настя Каменських, Анна Седокова

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