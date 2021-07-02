Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом російського реп-виконавця Моргенштерна до Служби безпеки України. Музикант оскаржує рішення щодо внесення його до списку осіб, які загрожують національний безпеці.

За даними ОАСК, 22 червня позовна заява була відкладена через те, що не відповідала вимогам українського законодавства. Проте, у встановлений судом термін позивач усунув недоліки заяви.

Моргенштерн просить визнати дії СБУ протиправними, а також вимагає скасувати наказ Міністерства культури та інформаційної політики України про оновлення так званого чорного списку.

– Моргенштерн просить ОАСК витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну, – повідомляють у прес-службі суду.

Нагадаємо, що Моргенштерн подав позов проти СБУ 17 червня 2021 року. Таким чином музикант прагне отримати дозвіл на в’їзд в Україну.

Напередодні, 29 квітня, СБУ внесла його до переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці. Причиною такого рішення стали пропаганда наркотиків, насильства і жорстокості.

Влітку 2021 року Моргенштерн мав приїхати з концертами до Києва, Харкова та Запоріжжя. Але репер скасував виступи в Україні ще до рішення СБУ.

Фото: Моргенштерн

Джерело: ОАСК