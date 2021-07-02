Американська акторка Ембер Герд майже три місяці тримала в секреті те, що стала мамою. Лише в липні вирішила поділитися цією новиною із своїми шанувальниками.

– Моя дочка народилася 8 квітня 2021 року. Її звуть Уна Пейдж Герд. Вона – початок всього мого життя, – написала Ембер Герд на своїй сторінці в Instagram.

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Те, що хоче мати дитину, акторка зрозуміла ще чотири роки тому. І прагнула зробити це на власних умовах.

– Тепер я розумію, наскільки радикально для нас, жінок, думати таким чином про одну з найбільш фундаментальних частин нашої долі. Я сподіваюся, що настане момент, коли буде абсолютно нормально не хотіти мати ліжечко, – вважає вона.

Ембер Герд зізнається: якась частина в ній хоче стверджувати, що її особисте життя нікого не стосується. Але взяти це питання під контроль її змушує характер роботи.

Незадовго до того, як Ембер Герд стала матір’ю, 29 березня, апеляційний суд Великої Британії визнав винним її колишнього чоловіка Джонні Деппа у фізичному насильстві над нею.

Суддя Ендрю Ніккол дозволив американському таблоїду The Sun застосовувати до актора вираз людина, яка б’є дружину.

Джерело: Ембер Герд