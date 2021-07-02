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Валентина Чорна |

Вади професії: Дмитро Комаров налякав підписників опухлим обличчям

Дмитрий Комаров

Український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров показав опухле від укусів комах обличчя.

На особистій сторінці в Instagram Дмитро зазначив, що постраждав від комарів та ґедзів під час зйомок нової програми.

Проте, за словами телеведучого, укуси не є перешкодою для його професійної діяльності. Комаров пообіцяв, що вже незабаром здивує шанувальників.

– Вади професії. Комарі і ґедзі люблять попити кров Комарова. Працюємо. Укуси – не перешкода! Знімаємо для вас круті програми! Обіцяю, що ми вас здивуємо. І покажем те, що ще не показували, – написав телеведучий.

Підписники Дмитра були шоковані його зовнішнім виглядом. Шанувальники подякували Комарову за його роботу, а також висловили співчуття.

  • Супер ведучий!
  • Дуже Вам дякуємо за вашу роботу!
  • Найкращий ведучий.
  • Бідолашний!
  • Ви і ваша команда – супер! Дякуємо вам!
  • Загризли так, що ви аж постаріли.
  • Боляче дивитися. Співчуваю!

Також на фото телеведучого відреагували Надя Дорофеєва, Мішель Андраде, Володимир Остапчук та Володимир Дантес.

А телеведучий Анатолій Анатоліч пожартував, що виглядає так щоранку.

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Фото: Дмитро Комаров

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