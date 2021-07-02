Український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров показав опухле від укусів комах обличчя.
На особистій сторінці в Instagram Дмитро зазначив, що постраждав від комарів та ґедзів під час зйомок нової програми.
Проте, за словами телеведучого, укуси не є перешкодою для його професійної діяльності. Комаров пообіцяв, що вже незабаром здивує шанувальників.
– Вади професії. Комарі і ґедзі люблять попити кров Комарова. Працюємо. Укуси – не перешкода! Знімаємо для вас круті програми! Обіцяю, що ми вас здивуємо. І покажем те, що ще не показували, – написав телеведучий.
Підписники Дмитра були шоковані його зовнішнім виглядом. Шанувальники подякували Комарову за його роботу, а також висловили співчуття.
- Супер ведучий!
- Дуже Вам дякуємо за вашу роботу!
- Найкращий ведучий.
- Бідолашний!
- Ви і ваша команда – супер! Дякуємо вам!
- Загризли так, що ви аж постаріли.
- Боляче дивитися. Співчуваю!
Також на фото телеведучого відреагували Надя Дорофеєва, Мішель Андраде, Володимир Остапчук та Володимир Дантес.
А телеведучий Анатолій Анатоліч пожартував, що виглядає так щоранку.
Фото: Дмитро Комаров