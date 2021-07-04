Сьогодні, 3 липня, відбувся п’ятий випуск кулінарного шоу МастерШеф.Селебріті – на кухні змагалися зіркові чоловіки, для яких приготувати яєчню — вже перемога.

У п’ятому випуску команду синіх представили: Павло Костіцин, Юрій Ткач і Павло Вишняков.

У команді червоних опинилися: Віталій Козловський, Олексій Суровцев і Володимир Жогло.

Перший конкурс МастерШеф.Селебріті

Обидві команди мали приготувати донер з куркою — шаурму. Їм довелося нарізати, готувати соус і робити презентацію страви.

На це завдання командам виділили 40 хвилин. Смачніша шаурма вийшла у червоних, тому вони отримали один бал.

Другим конкурс Кулінарний крокодил

Віталій Козловський та Павло Вишняков на власні очі побачили страви-оригінали, дізналися всі складники та показали своїм командам кожен етап без слів, лише за допомогою жестів. На все про все судді виділили учасникам лише 20 хвилин!

Команда червоних приготувала тартар з лосося, а сині — смореброд з оселедцем. Однак червоні припустилися прикрої помилки: не зробили жодного соусу. Саме тому 2 додаткових бали заробили сині!

Віденський шніцель зі свинини з картопляним пюре

Спочатку учасники мали позмагатися за хороше кухонне приладдя. На столі суддів стояли дві коробки: в одній — чудові кухонні девайси, а в іншій — покручені виделки, шпатель і дірява каструля. Команди відповідали на 10 запитань, і та, яка набирала найбільше балів, вигравала краще кухонне приладдя.

Нею стала команда червоних. На приготування страв судді виділили учасникам 45 хвилин.

Обидві команди впоралися із завданням, але кращою була страва синіх, адже Павло Вишняков здивував суддів неймовірними смаками м’яса.

У п’ятому випуску МастерШеф.Селебріті перемогу здобули Павло Костіцин, Юрій Ткач і Павло Вишняков.

Четвертий випуск МастерШеф.Селебріті

Минулого тижня у випуску, перемогла команда блондинок – Олена Шоптенко, Світлана Вольнова та Ірина Федишин.

Блондинки готували виноградно-яблучні оладки з фінікової пастою, а брюнетки – креветки під кокосово-томатним соусом. Бал в цьому конкурсі отримали червоні.

Детальніше про те, що відбувалося на проекті читайте в матеріалі Фактів ICTV.