24-річна американська акторка Зендея та 25-річний британський актор Том Холланд зустрічаються – папараці застали пару під час поцілунку в автомобілі.

Зендея та Холланд вперше зустрілися на зйомках фільму Людина-павук: Повернення додому, який вийшов у 2017 році. Відтоді ходили чутки, що вони зустрічалися, однак пара неодноразово заперечувала це та підкреслювала, що вони просто друзі.

У липні 2017 року інсайдер повідомив виданню People, що між Зендеєю та Холландом були романтичні стосунки.

– Вони почали зустрічатися, коли знімали Людину-павука. Вони дуже обережні, тримали це в секреті та поза полем зору громадськості, але вони поїхали у відпустку разом і намагаються проводити якомога більше часу один з одним, – повідомив тоді інсайдер.

У серпні 2017 року Зендея заявила виданню Variety, що вони з Холландом не зустрічаються. За її словами, Том Холланд – один з її найкращих друзів.

Las más bonitas siempre terminamos con blancos insípidos jsjjaja pic.twitter.com/xiPyAjQ6mS — ????????. (@lord_enza) July 2, 2021

Однак днями папараці сфотографували зірок, які цілувалися в машині. Пару підловили репортери в Лос-Анджелесі: зупинивши автомобіль на червоне світло світлофора, Том погладив Зендею та поцілував.