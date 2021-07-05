Дружина режисера й актора Володимира Меньшова, акторка Віра Алентова розповіла про їхнє весілля.

Алентова згадала, як вони віддали 20 рублів своїм одногрупникам, для того, щоб ті накрили на стіл, а самі поїхали на трамваї в РАЦС.

– Нас запустили й відкоркували шампанське, а я розумію, що ми 20 рублів віддали. Ні в нього, ні в мене грошей не було, – розповіла Віра у програмі Судьба человека.

Акторка згадала, що в той момент думала тільки про одне – як розплатитися за пляшку шампанського. Також вона боялася, щоб не відкрили другу.

Коли свідок пари побачив, що Віра чимось занепокоєна, він їй сказав, що в нього є три рублі.

– Я попросила – проконтролюй, щоб другу пляшку не відкривали, – згадує Алентова.

Також вона розповіла, що Володимир хотів всі фотографії з весілля, але коли їм назвали суму, то обрав тільки декілька.

– У результаті в нас є дві весільні фотографії, – сказала Віра.

Акторка наголосила, що після вони поїхали в студентський гуртожиток, де відсвяткували свій розпис із одногрупниками. На святковому столі були оселедець, огірки та помідори.

Володимир Меньшов і Віра Алентова офіційно узаконили свої стосунки ще в студентські роки – в 1962-му році.

У 2022 році закохані відзначили б 60 річницю весілля. Також відомо, що чоловік і жінка повінчалися незадовго до золотого весілля.

У Меньшова та Алентової є донька, телеведуча Юлія Меньшова, а також двоє онуків – Андрій і Таїсія.

Варто зазначити, що Віра Алентова наразі знаходиться в лікарні з Covid-19.

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Фото: Московський драматичний театр імені А. С. Пушкіна