Дружина режисера й актора Володимира Меньшова, акторка Віра Алентова розповіла про їхнє весілля.
Алентова згадала, як вони віддали 20 рублів своїм одногрупникам, для того, щоб ті накрили на стіл, а самі поїхали на трамваї в РАЦС.
– Нас запустили й відкоркували шампанське, а я розумію, що ми 20 рублів віддали. Ні в нього, ні в мене грошей не було, – розповіла Віра у програмі Судьба человека.
Акторка згадала, що в той момент думала тільки про одне – як розплатитися за пляшку шампанського. Також вона боялася, щоб не відкрили другу.
Коли свідок пари побачив, що Віра чимось занепокоєна, він їй сказав, що в нього є три рублі.
– Я попросила – проконтролюй, щоб другу пляшку не відкривали, – згадує Алентова.
Також вона розповіла, що Володимир хотів всі фотографії з весілля, але коли їм назвали суму, то обрав тільки декілька.
– У результаті в нас є дві весільні фотографії, – сказала Віра.
Акторка наголосила, що після вони поїхали в студентський гуртожиток, де відсвяткували свій розпис із одногрупниками. На святковому столі були оселедець, огірки та помідори.
Володимир Меньшов і Віра Алентова офіційно узаконили свої стосунки ще в студентські роки – в 1962-му році.
У 2022 році закохані відзначили б 60 річницю весілля. Також відомо, що чоловік і жінка повінчалися незадовго до золотого весілля.
У Меньшова та Алентової є донька, телеведуча Юлія Меньшова, а також двоє онуків – Андрій і Таїсія.
Варто зазначити, що Віра Алентова наразі знаходиться в лікарні з Covid-19.
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