Українська співачка, телеведуча і головна героїня другого сезону шоу Холостячка Злата Огнєвіч звернулася до своїх шанувальниками за порадою.

Зірка присвятила цьому окремий пост на своїй Instagram-сторінці.

– Як бути, якщо жінка в парі більше заробляє? Це нормально, чи в стосунках виникнуть проблеми? Наскільки сильним буде вплив суспільства в такій ситуації? Дуже цікаво почути вашу думку, – запитала зірка у своїх шанувальників.

До публікації Злата додала фото з прогулянки по Дніпру в Києві, де вона позує в білосніжній сукні з відкритими плечима і чорним поясом, доповнюючи образ аксесуарами у вигляді золотих сережок-кілець і тонкого намиста на шиї.

35-річна переможниця шоу Маска зараз не перебуває у стосунках, і є головною героїнею романтичного реаліті шоу Холостячка 2 на СТБ. Вихід шоу заплановано на осінь 2021 року, де чоловіки будуть боротися за серце співачки.

Учасниця Євробачення 2013 Злата Огнєвіч поділилася важливими моментами у стосунках.

Артистка наголосила на важливості діалогів, а також на необхідності обговорення усіх моментів, які викликають сумніви в стосунках. За словами співачки, діалог і прийняття – основа гармонійних стосунків.

Фото: Instagram