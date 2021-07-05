Акторка та телеведуча Юлія Меньшова відреагувала на смерть батька Володимира Меньшова кадрами з фільму Любов і голуби.

На особистій сторінці в Instagram Юлія Меньшова оприлюднила чорно-білі фото батька, а також фінальний фрагмент комедії Любов і голуби.

Ця стрічка, яку у 1984 році зняв Володимир Меньшов, здобула світову популярність.

Крім цього, телеведуча вшанувала пам’ять батька фразою, яку в кінці фільму вимовляє головний герой у виконанні Олександра Михайлова.

– Все. Все… Все… – лаконічно написала Юлія.

У коментарях підписники висловлюють свої співчуття рідним Володимира Меньшова. Також всі згадують про геніальність режисера та його фільми.

Творчість великої людини назавжди залишиться з нами!

Великий майстер, дякуємо за фільми!

Його творчість буде жити, а значить і він буде жити в наших серцях!

Найулюбленіші фільми Володимира Меньшова.

Режисер Володимир Меньшов помер 5 липня на 82-му році життя. Причиною стала коронавірусна інфекція. Його госпіталізували в МКЛ №15 ще 22 червня з низьким показником сатурації.

Дружина Меньшова, акторка Віра Алентова також зараз перебуває в лікарні із Covid-19.

Фото: Юлія Меньшова