Український телеведучий Григорій Решетнік розповів, чому читає книгу про футболіста Кріштіану Роналду та як домігся успіху, ставши телеведучим високого рівня.

За словами Григорія, в книзі про Роналду він побачив себе – звичайного маленького хлопчика з міста Миколаїв, який бігав і грав на вулиці з розбитими колінами.

– Я зрозумів, що все можливо. Найголовніше – віра в себе самого, у Роналду це ставлення правильне. Він завжди знав, що зможе та доб’ється того, чого хоче, – поділився думками Решетнік.

Григорій розповів, що після школи хотів займатися творчістю та вступити до театрального університету, але його батьки чи то не мали можливості, чи то не хотіли відпускати до Києва.

– Вони мене відправили вчитися на фінансиста. Один курс я тоді навчався там, де згорав всередині. Чув у спину не тільки слова, а й сміх, – поділився Решетнік.

Він зазначив, що став телеведучим свого рівня завдяки любові до професії.

– Я цікавився телебаченням, мріяв. Коли мене не брали в кадр, ходив сидіти в масовках по 8-10 годин. Я не відмовлявся від жодної творчої професії. Колись навіть працював гримером і адміністратором, аби бачити, як все відбувається зсередини, – розповів Григорій.

Телеведучий сказав, що його життя могло скластися інакше й періодично він готував себе до цього. Його батьки – приватні підприємці та з 11 років він допомагав їм і іноді торгував на точках на ринку ковбасними виробами.

До своєї слави Григорій Решетнік йшов 15 років.

– Так, Григорій Решетнік, можливо, дуже прогнозований, обережний та довго йде до своєї мети. Але це мій шлях. Я за це себе поважаю, – сказав телеведучий.

Фото: Григорій Решетнік