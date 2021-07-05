Режисер Володимир Меньшов, який помер 5 липня, запам’ятався влучними висловими і цитатами про роботу, кохання та мотивацію.

Він був людиною, яка успішно поєднувала акторську, режисерську та продюсерську діяльність.

У особистому житті у Меньшова також було все добре – він прожив багато років у щасливому шлюбі з акторкою Вірою Алентовою. В них народилася дочка Юлія, яка пішла по стопах батьків, закінчила театральний ВНЗ та стала телеведучою.

Добірку відомих цитат Володимира Меньшова читайте в матеріалі.

Москва сльозам не вірить запустила мене ракетою. Але мене оберегло від запаморочення те, що я вступив в пору популярності вже дорослою людиною. Молода слава дуже небезпечна: вона запаморочує голову і все подальше життя йде шкереберть.

Бути цікавими одне для одного – найважливіша складова шлюбу. Якщо вона зникає, все розвалюється.

Хороших ремейків я не бачив. Думаю, рано чи пізно доберуться і до Москва сльозам не вірить, але я дистанціююся від цього.

Ні, я не користуюся комп’ютером. Це треба починати, коли тобі п’ятнадцять років, і тоді цей світ твій. А я і без цього доживу.

Це так нудно: не знімати фільми, а сидіти в президіях і надувати щоки.

Я, взагалі, ледача людина. Якщо мене не підганяти якимись обставинами, то я просто лежу і читаю. А підганяють мене обставини такого роду – заробітки.

Мені доводилося нечасто битися в житті, буквально разів п’ять. З’ясувати стосунки це не допомагало.

Режисер Володимир Меньшов помер від наслідків коронавірусної інфекції. Його госпіталізували 22 червня з низьким показником сатурації.

Володимиру Меньшову був 81 рік. Він став відомим завдяки фільму Москва сльозам не вірить. Саме за цю стрічку він отримав премію Американської кіноакадемії Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою.

Дружина Меньшова, акторка Віра Алентова зараз перебуває в лікарні з Covid-19.

Фото: Володимир Меньшов