Заслужена артистка України Анастасія Приходько показала, як годує грудьми свою третю дитину Луку, а також поділилася думками про материнство.

Щаслива мама присвятила цьому публікацію в Instagram.

34-річна зірка зізналася, що після народження сина змінилася, їй подобається бути мамою і розуміти свою цінність як жінки.

На відео знаменитість показала свою побутову рутину в їх з чоловіком заміському будинку: випила чай, доглянула за садом, а в кінці ролика погодувала свого молодшого сина грудьми.

– Мені всі кажуть, що з третьою дитиною я зовсім змінилася. Мені подобається бути мамою. Мені подобається розуміти свою цінність як жінки. А зараз я насамперед мама. І нехай весь світ зачекає, – поділилася радістю Приходько.

Приходько ретельно приховувала вагітність

Анастасія Приходько перебуває у другому шлюбі, і виховує трьох дітей – третій син Лука з’явився на світ 25 березня 2021 року.

Народження третьої дитини приголомшило шанувальників співачки – зірка всіляко приховувала наявність живота, а на останніх місяцях вагітності встигла взяти участь у шоу Маска. У проекті Приходько виступала в об’ємному і важкому костюмі бабки.