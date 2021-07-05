Відомий режисер Володимир Меньшов помер від коронавірусу на 82-му році життя.

Про смерть Меньшова повідомив російський кіноконцерн Мосфільм.

– Кіноконцерн Мосфільм і сім’я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління Мосфільму помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році, – заявили у Мосфільмі.

Багатьом він відомий, як режисер фільму Москва сльозам не вірить. Саме за цю стрічку він отримав премію Американської кіноакадемії Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою.