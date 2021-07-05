Відомий Режисер Володимир Меньшов, який 5 липня 2021 року помер від коронавірусу, про Україну висловлювався невтішно. Ба більше, українські правоохоронці навіть розслідували справу про фінансування тероризму на Донбасі.

У 2018 році Меньшов був включений Мінкультом до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Що Меньшов говорив про Україну

– Нам здається, що ми тільки що зіткнулися з цим Майданом, з цієї ненавистю, з українською русофобією. Але це все було вже десять років тому. Під час роботи в Україні в той період я слухав розмови, їздив на Донбас, у Львів і Київ. І в мене було дуже важке враження. Я бачив людей, які говорили, що їх змушують розмовляти українською мовою в стінах університету. Розкішного професора похилого віку змушували читати лекції українською мовою, а він її не знає, і його тепер через це звільняють. І це було в Донецькому університеті, – заявляв Меньшов.

Меньшов про україно-російські відносини

Режисер був переконаний, що РФ повинна була ще більше втручатися у справи України. Мовляв, росіяни нічого не зробили, щоб їх ненавиділи в Україні.

– Нашою помилкою було те, що ми недостатньо активно в українські процеси втручалися. Сподівалися на те, що вони перебісяться. Розраховували на те, що пройде цей сплеск націоналізму, який стався у всіх радянських республіках, ці антиросійські настрої. Ми не давали приводу для такої ненависті, щоб нам кричали: Москаляку на гілляку, – говорив Володимир Меньшов.

Також режисер щиро не розумів, чому РФ звинувачували у військових діях на території України.

– У мене немає претензій до нашої сторони. Ми не даємо навіть приводу. Якщо тільки не брати останній рік, коли вже з’явилися “ДНР” і “ЛНР”, а так кожен раз нас дістають. Що ми зробили не так, щоб бути перед ними винними? – запевняв Меньшов.

Смерть Меньшова

Відомий режисер Володимир Меньшов помер від коронавірусу на 82-му році життя.

22 червня родичі Меньшова викликали йому швидку. Медики зафіксували низький показник сатурації – 89, тому було ухвалено рішення про госпіталізацію режисера. Володимира Меньшова забрали в МКЛ №15.

5 липня о 09.36 він помер у цій самій лікарні.