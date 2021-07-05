Режисера та актора Володимира Меньшова поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві. Прощання з артистом відбудеться в четвер, 8 липня, в Центральному будинку кінематографістів.

Сьогодні, 5 липня, Володимир Меньшов помер від наслідків коронавірусної інфекції. Артистові був 81 рік.

Відомо, що режисера госпіталізували з пневмонією та дихальною недостатністю 22 червня в московську лікарню. У ній він і помер.

Варто зазначити, що дружина артиста, акторка Віра Алентова також знаходиться в лікарні з Covid-19.

Володимир Меньшов був не лише геніальним актором, а й режисером.

Він зняв фільми, які відомі кожному. Серед них, Москва сльозам не вірить, Любов і голуби, Заздрість богів тощо. Фільмографію режисера Володимира Меньшова – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Мосфільм