Виступ української співачки Тіни Кароль на музичному фестивалі Atlas Weekend Friends Edition транслюватиметься на її Youtube-каналі.

Уже сьогодні, 5 липня, Тіна Кароль вийде на головну сцену (Main stage) фестивалю Atlas Weekend 2021. Артистка з’явиться перед глядачами о 22.15.

Подивитися виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend можна буде на її Youtube-каналі. Його транслюватимуть у прямому ефірі.

Виконавиця є одним із хедлайнерів Atlas Weekend 2021. Також вона з’явиться на сцені фестивалю 6 липня.

Раніше організатори заходу повідомили, що Тіна Кароль готує ексклюзивне cyber show.

– Тіна влаштує на фестивалі справжній дводенний скандал. На одній сцені з українською поп-дівою зіграє барабанщик Джастіна Бібера Devon Taylor, – написали організатори.

Варто зазначити, що вхід на Atlas Weekend 5 та 6 липня вільний, проте необхідна попередня реєстрація. Це зроблено для того, щоб не було великого скупчення людей.

Також в ці дні на головній сцені перед глядачами з’являться Mozgi, Настя Каменських (NK), Надя Дорофеєва, Воплі Відоплясова, Віталій Козловський, Володимир Дантес, Alyosha, Анна Трінчер тощо.

Онлайн-трансляція виступу Тіни Кароль на Atlas Weekend 2021

Читайте: