5 липня на YouTube-каналі Обережно, Собчак вийшло інтерв’ю з Валерієм Меладзе. Щоправда редактори допустили конфуз і переплутали фото Олі Полякової з однофамільницею – російською актрисою Полею Поляковою.

Поки Меладзе коментував секс-скандал довкола брата Костянтина і причетність Полякової до цієї історії, глядачам показали скріншот новини з заголовком “Співачка Ольга Полякова розповіла, що Меладзе пропонував їй інтим”.

Щоправда на фото зображена зовсім інша жінка – російська актриса Поля Полякова.

Цікаво, що далі в інтерв’ю редактори не помилилися і показали кадри з виступу нашої королеви ночі.

Що відомо про Полю Полякову?

Справжнє ім’я актриси – Ольга Полякова, вона народилася 1 серпня 1983 року.

У 2007 році вона зіграла головну роль у фільмі Павла Санаєва Нульовий кілометр, а в 2011 – засвітилася в серіалах Іван і Толян, Москва. Три вокзали, Відображення. Особливу популярність здобула після ролі Неллі в містичному молодіжному проекті Закрита школа.

Зараз Поля Полякова часто виступає у ролі продюсера, а також займається зніманням кіно.

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А ви впізнаєте королеву ночі серед Полякових?