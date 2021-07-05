Російський виконавець Валерій Меладзе висловився щодо звинувачень свого рідного брата Костянтина у сексуальних домаганнях.

В інтерв’ю Ксенії Собчак співак заявив, що Костя не робив нікому непристойних пропозицій, оскільки він самодостатній та інтелігентний чоловік.

Валерій зазначив, що Ані Лорак, яка натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим, не входила до сфери інтересів Кості. Можливо, своїми висловлюваннями вона хотіла помститися продюсеру за припинення співпраці.

– Він настільки скромний, інтелігентний чоловік, він настільки трепетно ставиться до жінок. Він може написати жінці вірші, може зробити гарний вчинок. Але натякати на непристойні пропозиції він не міг. Цього просто не могло бути. Більш того, якщо запитати Ані Лорак, вона сама не зможе пояснити, до чого вона все це ляпнула, – сказав Валерій.

Крім цього, виконавець прокоментував заяву Олі Полякової, яка розповіла про домагання Меладзе.

Він назвав Полякову “фріком”, а також порівняв співачку з Сергієм Звєрєвим.

– По перше, це фрік, а не виконавиця. Полякова запам’яталася мені тим, що ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв. Їхні звинувачення – це тупе тиражування того, що десь вже прокатило, – додав Валерій.

Варто зазначити, що редактори YouTube-каналу Осторожно: Собчак переплутали фото Олі Полякової. Вони показали глядачам світлину іншої жінки.

Валерій Меладзе підсумував, що скандальні заяви неможливо довести, тому це пуста трата часу.

Але в будь-якому випадку співак завжди підтримуватиме свого брата, оскільки впевнений, що в його оточенні харасменту не могло бути.

Нагадаємо, що Костянтин Меладзе опинився у центрі секс-скандалу у квітні 2021 року. Окрім Ані Лорак та Олі Полякової, відвертими подробицями вразила мережу екс-учасниця гурту ВІА Гра Тетяна Найнік, яка звинуватила Меладзе в домаганнях.

Вона публічно розповіла, як після чергового концерту Костянтин посадив її на коліна і взяв за нижню частину бедра. Співачка зазначила, що інтиму між нею та продюсером не було.

Проте є зірки, які підтримали Костянтина Меладзе. Серед них Світлана Лобода, Надія Мейхер та Анастасія Приходько.

Фото: Meladzemusic