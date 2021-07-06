39-річна американська поп-співачка Брітні Спірс планує завершити свою кар’єру.

Про це повідомив менеджер знаменитості Ларрі Рудольф, який йде зі своєї посади. За словами Рудольфа, він не спілкувався із зіркою вже понад два роки, а під час їхньої останньої розмови виконавиця виявила бажання піти на відпочинок на невизначений термін.

Дізнавшись про завершення кар’єри Брітні, він вирішив звільнитися після 25-річної співпраці.

Про звільнення Ларрі розповів в листі батькові та тимчасовому опікунові Брітні – Джеймі Спірсу і Джоді Монтгомері. Батько ще у вересні поступився Джоді контролем над особистим життям і здоров’ям Брітні, залишивши за собою право розпоряджатися фінансами.

За словами Ларрі, після тривалої співпраці його професійні послуги Брітні більше не потрібні. Він додав, що пишається тим, що вони зробили за 25 років спільної роботи, і запропонував свою допомогу в разі потреби.

Сама Брітні Спірс поки ніяк не коментує заяву менеджера про завершення її кар’єри.

Брітні Спірс і опіка батька

Брітні Спірс з 2007 року перебуває під опікою свого батька, який протягом багатьох років контролював її особисте життя та фінанси.

Із серпня 2020 року зірка намагається позбавити батька статусу опікуна, який пообіцяв захистити її від корисливих людей. Новини про Брітні і її ситуацію з опікунством викликали справжній ажіотаж в мережі, фанати співачки бачать в її дивних постах в Instagram нібито зашифровані повідомлення з проханням про допомогу.

Суд відмовив Брітні Спірс у відстороненні її батька від опікунства. Знаменитість хотіла, щоб єдиним її опікуном призначили приватний багатосімейний офіс. Зараз опікуном залишається її батько – Джеймі Спірс.