Поцілунок українського співака Melovin із хлопцем на сцені Atlas Weekend 2021 не показали в ефірі, бо про наміри артиста не було відомо під час затвердження сценічного плану концерту.

На телеканалі М1 зазначили, що йдеться суто про професійний підхід із боку команди виконавця. Сценічний план концерту та телеефіру формується й затверджується заздалегідь. Таким чином формується щосекундний графік прямого ефіру.

– Всі постановки артистів під час телезйомки концертних виступів обговорюються їхнім менеджментом із телеканалом заздалегідь. Представники менеджменту Melovin у повній мірі не поставили до відома про свої плани, надавши інформацію тільки про піротехнічне шоу, – сказали на М1.

Повну версію виступу артиста М1 пообіцяли викласти на Youtube-каналі 6 липня.

У свою чергу гендиректор М1 Сергій Перцев наголосив, що канал нічого не має проти вибору кожної людини.

– Щоб перформанси на сцені показувало телебачення, про них треба повідомляти завчасно. Який же це камінг-аут, якщо режисер ПТС про нього не знав? Як то кажуть, як камінг-аут підготуєш, так на ньому і попливеш… А про те, що М1 щось там вирізав або має особисте ставлення до життя людей, було реально образливо, – написав він у Facebook.

Вчора, 5 липня, на сцені Atlas Weekend 2021 Melovin зробив камінг-аут, поцілувавши спочатку дівчину, а потім хлопця. Після співак підняв прапор ЛГБТ-спільноти.

Виконавець сказав, що для нього немає значення віра або стать, адже любити треба людину, тіло та душу.

Фото: Melovin