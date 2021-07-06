Користувачі мережі обурилися інтерв’ю Валерія Меладзе, яке він дав російській телеведучій Ксенії Собчак.

Особливо їх розлютили гомофобні та політичні висловлювання артиста. А також те, що він назвав співачку Олю Полякову “фріком”, порівнявши її з Сергієм Звєрєвим.

Розчарувалася в Меладзе двічі. Не можна давати чоловікові стільки шансів.

У ситуації з Меладзе я якось не особливо здивована, чого ви чекали від людини, яка виступала на дні народження сина Лукашенка?

Подивився інтерв’ю Валерія Меладзе в програмі Осторожно, Собчак. Все-таки йому краще співати пісні, а не розмовляти.

Меладзе в Собчак – це цілковитий сором.

”Фріки” – це ви: як у мережі відреагували на інтерв’ю Валерія Меладзе / 4 фотографии

Не менш шанувальників творчості Валерія Меладзе обурили його слова про те, що нехай краще гомосексуаліст оспівує любов до жінки, ніж до чоловіка.

Меладзе в интервью Собчак сказал, что «мир станет хуже, чем он есть», если мужчина будет петь о любви к мужчине. Может быть, мир делают хуже такие как Меладзе, который восемь лет жене изменял и детей бросил? Почему геи должны воспевать любовь к женщине, если любят мужчин? pic.twitter.com/R2YOEArJ13 — Кирилл ????️‍???? (@KirGoryacheff) July 5, 2021

Є й ті, хто сказав, що не перестане слухати пісні Меладзе тільки тому, що він не сприймає ЛГБТ.

Я нормально отношусь к лгбт

Но творчество #Меладзе я не перестану любить только потому,что он не воспринимает лгбт.

Люди успокойтесь,уже маразм серьезно — exposito (@exposit49698238) July 5, 2021

Також інтерв’ю артиста розлютило шанувальників української співачки Олі Полякової, яка вже відповіла Меладзе і поставила чимало політичних запитань.

З Олею Поляковою негарно вийшло, дайте відповідь на її запитання. Вона талановитий виконавець.

Так розчарувалася в вас.

Оля Полякова найкраща та сказала все як є… Вам би в неї повчитися та навчити гурт (ВІА Гра, – Ред. ) свого брата, ось там справжні “фріки”.

) свого брата, ось там справжні “фріки”. Вона талановита та голосиста співачка, на відміну від вас не співає під фонограму, – пишуть шанувальники Полякової.

”Фріки” – це ви: як у мережі відреагували на інтерв’ю Валерія Меладзе / 5 фотографий

5 липня на Youtube-каналі Осторожно, Собчак вийшло велике інтерв’ю Валерія Меладзе, в якому він висловився з приводу звинувачень свого рідного брата Костянтина в сексуальних домаганнях.

За його словами, Меладзе старший нікому не робив непристойних пропозицій, оскільки є самодостатньою та інтелігентною людиною.

Також він підкреслив, що Ані Лорак, яка натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим, не цікавила Костю як дівчина.

До всього, Валерій прокоментував заяву Олі Полякової, яка розповіла про домагання Меладзе. І сказав, що вона запам’яталася йому тим, що ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові.

Фото: Валерій Меладзе