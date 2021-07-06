Співак Melovin (справжнє ім’я – Костянтин Бочаров) став першим українським артистом, який публічно зробив камінг-аут.

5 липня на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 Melovin поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця. Після цього він підняв догори прапор ЛГБТ-спільноти, таким чином співак заявив про свою бісексуальність.

На особистій сторінці в Instagram артист зазначив, що для нього не має значення колір шкіри, віра чи стать, оскільки потрібно любити людину, душу і тіло.

Як у мережі відреагували на камінг-аут Melovin та чому поцілунок не показали по телевізору – читайте далі у матеріалі.

Камінг-аут Melovin – відео

Відомо, що свій камінг-аут Melovin готував кілька місяців разом з командою Kyivpride. Спочатку артист планував розповісти про бісексуальність в День боротьби з гомофобією 17 травня, але згодом передумав.

Хлопця для поцілунку на сцені Atlas Weekend шукали спеціально.

– На днях команда співака звернулася до нас по допомогу, щоб знайти хлопців та дівчат, які хотіли би взяти участь у його камінг-аут-перформансі. Ми підібрали для шоу хлопця. Дівчину, модель Марго з телешоу Топ-модель по-українськи, Мел запросив сам. Вона вже знімалася в одному з його останніх кліпів, де був натяк на ЛГБТ, – розповіла співзасновниця Ukrainepride Софія Лапіна.

Чому камінг-аут вирізали з ефіру

Поцілунок Melovin з хлопцем не показали в ефірі телеканалу M1, що дуже обурило співака та його шанувальників.

Як пояснив гендиректор М1 Сергій Перцев, причиною стало те, що про наміри артиста не було відомо під час затвердження сценічного плану концерту.

Він додав, що це жодним чином не пов’язано з особистим ставленням до бісексуальності співака.

Більше того, медіагрупа StarLightMedia, до якої входить телеканал M1, підтримує камінг-аут артиста.

– Це прояв права на свободу самовираження та ознака демократичного суспільства. Ми раді вітати вчинок Melovin, який зробив одну з перших таких заяв серед публічних людей в Україні. Сподіваємось, що це стане початком нового рівня безпеки, діалогу та захисту прав та можливостей ЛГБТ+ спільноти в Україні, – йдеться в повідомленні StarLightMedia.

Реакція фанатів

Попри те, що ми живемо у демократичному суспільстві, у мережі заяву співака сприйняли досить неоднозначно.

У коментарях під публікацією з поцілунком Melovin користувачі розділилися на два табори. Одні підтримують артиста та захоплюються його сміливістю.

Перший український артист, який не побоявся показати справжнього себе!

Неочікувано, але вау.

У нашій країні потрібно мати неймовірну сміливість, щоб заявити про себе, про свою свободу. Але ти це зробив!

Це було сильно. Гордість і нескінченна любов.

Це нереально крутий і відважний вчинок.

Молодець. Пишаюся!

Захисник прав ЛГБТ Зорян Кісь вважає зізнання Melovin гарною тенденцією.

– Здається, це перший камінг-аут української зірки, і перша заява потужної медіагрупи на підтримку цього камінг-аута. Можливо, ще рано казати, що крига скресла, але тенденція мені подобається, – написав він. Серед зірок на захист співака стала Холостячка Злата Огнєвіч. – Мел, підтримую! Свобода бути собою – найвища цінність, – написала Злата.

Також камінг-аут Melovin підтримали ведучий Слава Дьомін та співачка Аліна Паш.

Проте інша частина користувачів негативно відреагувала на камінг-аут артиста. Вони впевнені, що вчинок Melovin негативно вплине на його сім’ю та дітей, які побачать відео виступу.

Бідолашні твої батьки. Ось, що я можу сказати.

Ганьба на всю країну. Бідолашна твоя сім’я.

Для чого це все демонструвати?

Це було зайвим, для чого провокувати конфлікт? Тебе дивляться діти.

Жах, не очікувала.

Я не хочу бачити в свої країні таку бридоту.

Фото: Melovin