Український телеведучий Володимир Остапчук розповів про свою дружину Христину, гонорари за корпоративи у $12 тис та парубоцьку вечірку в Дубаї.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV він відповів на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Телеведучий зізнався, що до 24 років не розумів, чим хоче займатися. Тому найбільшою поразкою в житті він називає те, що дуже пізно прийшов у свою професію.

Також Остапчук зазначив, що досі не має власного житла, і це його дуже непокоїть.

Головним конкурентом по корпоративах для нього є Юрій Горбунов. Остапчук не ображається, коли його називають тамадаю, а також нормально реагує на те, що з його жартів іноді не сміються.

Після проведення пісенного конкурсу Євробачення 2017 гонорари Остапчука зросли у 4,5 рази, а найбільша сума, яку Володимир отримував за корпоратив становить $12 тис.

Для того, щоб телеведучий почувався впевнено, на його банківському рахунку має бути близько $10-15 тис.

Володимир зазначив, що йому немає за що просити вибачення у колишньої дружини. А найбільша перемога в його житті – це діти.

Остапчук ніколи не користувався ескорт-послугами, а одного разу в Дубаї він відмовився бути ведучим парубоцької вечірки з дівчатами легкої поведінки.

Найдорожчими речима в його гардеробі є костюми, які коштують від $1,5 до 4 тис. Телеведучий додав, що має автівку Jaguar.

Крім цього шоумен розповів про свою дружину Христину.

– Христина дуже смачно готує. Вона турботлива і любляча, – сказав Володимир.

В українському шоу-бізнесі телеведучого дратує те, що зірки ображаються один на одного.

Фото: Володимир Остапчук