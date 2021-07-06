Американська співачка Гвен Стефані таємно вийшла заміж за свого коханого, кантрі-виконавця Блейка Шелтона. Зірка поділилася першими світлинами з події.
Пара узаконила свої стосунки 3 липня. Про це повідомила Гвен в Instagram, опублікувавши відповідні відео та фото.
Весільна церемонія, на яку були запрошені тільки близькі, пройшла на ранчо Блейка в Оклахомі (США). Там 45-річний виконавець раніше побудував каплицю спеціально для події.
Для весілля 51-річна Гвен обрала дві білі сукні від американського дизайнера Віри Вонг.
Перша сукня з глибоким, відвертим декольте та довгим подолом. Також Гвен одягла фату.
Другий наряд – міні-сукня з пишною спідницею.
Гвен Стефані та Блейк Шелтон почали зустрічатися в 2015 році, коли були наставниками американського Голосу. На той час обидва вже були розведені: Блейк – із Мірандою Ламберт, а Гвен – із Хевіном Россдейлом.
У жовтні 2020 року Гвен Стефані та Блейк Шелтон оголосили про заручини. Від першого шлюбу з британським музикантом Хевіном Россдейлом у Гвен є троє синів.