Вірменський музикант і композитор Дживан Гаспарян помер на 92-му році життя. Трагічну новину повідомив внук зірки на особистій сторінці у Facebook.

Причина смерті музиканта поки залишається невідомою.

– Світ сьогодні зазнав непоправної втрати. Він був не просто культовою особистістю, а й прекрасною душею. Спочивай з миром, – написав внук Гаспаряна.

Дживан Гаспарян з дитинства грав на дудуці – національному вірменському музичному інструменті.

Згодом він почав виступати з концертами та виконувати композиції для кінофільмів.

Мелодії Гаспаряна можна почути у таких стрічках як Остання спокуса Христа, Гладіатор, Код да Вінчі та Хроніки Нарнії.

За свою кар’єру Дживан записав десятки альбомів традиційної вірменської музики.

У 2017 році його нагородили орденом За заслуги перед Вітчизною I ступеня.