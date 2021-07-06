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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Анастасія Рогожінська |

Помер режисер фільмів Омен і Супермен Річард Доннер

Річард Доннер - помер режисер

У США не стало відомого голлівудського кінорежисера Річарда Доннера. Він помер у віці 91 року.

Смерть Доннера підтвердила його дружина Лорен Шуллер та продюсерська компанія Donners’ Company.

Однак причини смерті наразі не повідомляють.

В молодості чоловік грав у театрі. Згодом він почав режисерську кар’єру на телебаченні.

Його перший фільм з’явився у 1962 році – військова драма X-15. Головну роль у цій кінострічці зіграв Чарльз Бронсон.

Однак ця драма не принесла Річарду успіху, тож він повернувся до телевізійної роботі, де режисирував, зокрема кілька серій серіалу Get Smart.

Уже в 1976 році режисер зумів зняти той фільм, який приніс йому світову славу. Так, популярність до Доннера прийшла завдяки фільму жахів Омен.

Також він зняв і перший фільм про супергероя Супермен, де головну роль зіграв Крістофер Рів.

Окрім того, Доннер брав участь у створенні фільмів Люди Ікс і Люди Ікс: Початок. Росомаха.

За свою кар’єру режисер встиг попрацювати над декількома десятками кінострічок.

Серед його відомих робіт – Байки зі склепу, Леді-яструб, Смертельна зброя з Мелом Гібсоном в головній ролі, пригодницька комедія Бовдури тощо.

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Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

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