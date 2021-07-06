Знаменита італійська співачка, актриса, танцівниця і телеведуча Рафаелла Карра померла 5 липня після тривалої хвороби на 79-му році життя.

Вона померла в римській клініці, де останнім часом лікувалася, але від якої хвороби – не уточнюється.

Рафаеллу Карру (справжнє повне ім’я – Рафаелла Марія Роберта Пеллоні) називали королевою телебачення та іконою італійської музики. Добре знали її і в Іспанії, на Мальті, в Албанії, Греції, Латинській Америці. Розквіт популярності співачки припав на 1970-1980 роки. Найбільшу популярність їй принесла пісня A far l’amore comincia tu.

Актриса грала в фільмах Іва Буассе, Стено, Карло Лідзані та інших відомих режисерів, серед яких – Довга ніч сорок третього року, Товариші, Селестіна.

На телебаченні Італії Карра вела програму Amore, завдяки якій усиновлено понад 150 тис. дітей.

А в 2013-2016 роках вона була наставником в італійському аналогу музичного шоу Голос – The Voice of Italy.

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Джерело: Corriere della Sera