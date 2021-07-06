Українська співачка і головна героїня реаліті-шоу Холостяка 2 Злата Огнєвіч підтримала Melovin після його камінг-ауту на музичному фестивалі Atlas Weekend 2021.

– Свобода бути собою – найбільша цінність! Я завжди за сміливість. Я за правду. У нас у країні немає жодного артиста, який був би такий відвертий зі своєю аудиторією, як ти! Люди це відчувають, і люди це цінують, – заявив Огнєвіч.

Вона додала, що, попри негатив, Melovin повинен рухатися своїм шляхом.

– Вже бачу скільки негативу виливається на тебе. Не слухай нікого. Твій шлях прекрасний і твої люди завжди залишаться з тобою! Люблю і безмежно поважаю, – додала артистка.

Камінг-аут Melovin

5 липня на сцені Atlas Weekend 2021 Melovin зробив камінг-аут, поцілувавши спочатку дівчину, а потім хлопця. Після співак підняв прапор ЛГБТ-спільноти.

Виконавець сказав, що для нього немає значення віра або стать, адже любити треба людину, тіло та душу.

Поцілунок Melovin з хлопцем не показали в ефірі телеканалу M1, що дуже обурило співака та його шанувальників.

Як пояснив гендиректор М1 Сергій Перцев, причиною стало те, що про наміри артиста не було відомо під час затвердження сценічного плану концерту.