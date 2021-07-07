Каннський фестиваль 2021 – голосування за найкраще вбрання червоної доріжки

6 липня у Каннах відбулося урочисте відкриття 74-го міжнародного Каннського кінофестивалю. Традиційно захід розпочався з урочистої червоної доріжки, на якій зірки вражали яскравими вбраннями від відомих брендів.

У минулому році Каннський фестиваль не проходив через пандемію коронавірусу. Тому цьогоріч червона доріжка була особливо довгоочікуваною для знаменитостей.

Найкращі вбрання Каннського кінофестивалю 2021 – дивіться далі у матеріалі.

Супермодель Белла Хадід для червоної доріжки обрала довгу білу сукню від бренду Jean Paul Gaultier.

Свій образ вона доповними взуттям на підборах, масивними сережками і об’ємним пучком на голові.

До речі, у подібній сукні позувала Наомі Кемпбелл у 2002 році під час Тижня моди у Парижі.

Модель Кендіс Свейнпол з’явилася на церемонії у блискучому костюмі від бренду Etro. Також зірка зробила яскравий макіяж і додала масивне кольє і сережки.

Акторка Джоді Фостер прийшла на захід у вбранні від Givenchy. Зірка обрала довгу білу сукню, яка підкреслила її струнку фігуру.

Маріон Котіяр позувала на червоній доріжці у сріблястому вбранні від Chanel. Свій вишуканий образ вона доповнила туфлями на підборах і аксесуарами.

У чорній пишній сукні від Dior на Каннському фестивалі з’явилася Джессіка Честейн. Відкриті плечі, аксесуари та бордова помада на губах додавали її образу елегантності.

Карла Бруні обрала сукню від Celine ніжно блакитного відтінку. Вбрання вона скомбінувала з маленькою сумочкою сріблястого кольору і босоніжками на підборах.

Хелен Міррен з’явилася на відкритті Каннського фестивалю у сукні жовтого кольору від Dolce & Gabbana. Її образ доповнювали сонцезахисні окуляри, клатч і туфлі на підборах.

Факти ICTV підготували голосування для того, щоб ви обрали найкраще вбрання червоної доріжки Каннського фестивалю 2021.