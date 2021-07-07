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Валентина Чорна |

Белла Хадід чи Карла Бруні: обираємо найкраще вбрання червоної доріжки в Каннах

Каннский фестиваль - наряды

6 липня у Каннах відбулося урочисте відкриття 74-го міжнародного Каннського кінофестивалю. Традиційно захід розпочався з урочистої червоної доріжки, на якій зірки вражали яскравими вбраннями від відомих брендів.

У минулому році Каннський фестиваль не проходив через пандемію коронавірусу. Тому цьогоріч червона доріжка була особливо довгоочікуваною для знаменитостей.

Найкращі вбрання Каннського кінофестивалю 2021 – дивіться далі у матеріалі.

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Супермодель Белла Хадід для червоної доріжки обрала довгу білу сукню від бренду Jean Paul Gaultier.

Свій образ вона доповними взуттям на підборах, масивними сережками і об’ємним пучком на голові.

До речі, у подібній сукні позувала Наомі Кемпбелл у 2002 році під час Тижня моди у Парижі.

Белла Хадид

Модель Кендіс Свейнпол з’явилася на церемонії у блискучому костюмі від бренду Etro. Також зірка зробила яскравий макіяж і додала масивне кольє і сережки.

Кендіс Свейнпол

Акторка Джоді Фостер прийшла на захід у вбранні від Givenchy. Зірка обрала довгу білу сукню, яка підкреслила її струнку фігуру.

Каннський фестиваль 2021 – голосування за найкраще вбрання червоної доріжки

Маріон Котіяр позувала на червоній доріжці у сріблястому вбранні від Chanel. Свій вишуканий образ вона доповнила туфлями на підборах і аксесуарами.

Маріон Котіяр

У чорній пишній сукні від Dior на Каннському фестивалі з’явилася Джессіка Честейн. Відкриті плечі, аксесуари та бордова помада на губах додавали її образу елегантності.

Джессика Чистейн

Карла Бруні обрала сукню від Celine ніжно блакитного відтінку. Вбрання вона скомбінувала з маленькою сумочкою сріблястого кольору і босоніжками на підборах.

карла бруни

Хелен Міррен з’явилася на відкритті Каннського фестивалю у сукні жовтого кольору від Dolce & Gabbana. Її образ доповнювали сонцезахисні окуляри, клатч і туфлі на підборах.

Хелен Миррен

Факти ICTV підготували голосування для того, щоб ви обрали найкраще вбрання червоної доріжки Каннського фестивалю 2021.

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Фото: Getty Images

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