Український дизайнер Андре Тан розповів про депресію після розлучення з дружиною, роботу з психологами та борг у 36 млн грн.

В інтерв’ю програмі Екзамен модельєр зізнався, що пандемія коронавірусу змінила його життя і стала причиною кризи в бізнесі і особистому житті.

Спочатку Андре Тан був впевнений, що карантин триватиме два тижні. Але через деякий час після початку пандемії різко впав попит на одяг дизайнера.

Через відсутність прибутку йому довелося скоротити свою команду та взяти борг у 36 млн грн у підрядників, які відшивали його колекції.

Більше того, Андре Тан навіть думав про те, щоб змінити вид діяльності і стати фотографом або дизайнером інтер’єру.

– Мені було дуже важко, тому що після розлучення я просто лежав два тижні в ліжку і дивився в стелю. Це був карантин і було дуже страшно. Я взагалі думав, що моє життя закінчилось. Я лежу в квартирі своїх друзів, які дали мені пожити тимчасово на два тижні, в мене течуть сльози. Я не розумію – у мене є бізнес чи його вже нема, чим я далі буду займатись. Це був найстрашніший і переломний момент в моєму житті, – поділився дизайнер.

Впоратися з проблемами Андре Тану допомогла його нова подруга. Саме вона наполягла на тому, щоб дизайнер звернувся по допомогу до спеціалістів.

Андре Тан зізнався, що працював відразу з двома психологами.

– Один психолог допомагав мені підвищити свою самооцінку, оскільки з цим у мене були великі проблеми. А інший психолог, він навіть більше як коуч, допоміг мені піднятися з дна, – додав модельєр.

Нагадаємо, що Андре Тан повідомив про розлучення з дружиною Аліною Харечко у травні 2021 року. Екс-подружжя зазначило, що вони залишилися хорошими друзями.

За словами Андре Тана, причиною розриву стосунків стало те, що кохання закінчилося. Але попри розлучення, між ними залишилася дружба, повага та вдячність.

Фото: Андре Тан