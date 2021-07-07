Американській акторці Джоді Фостер вручили почесний приз Каннського фестивалю – Золоту пальмову гілку.

Нагороду знаменитість отримала на знак визнання її насиченого творчого шляху. Джоді Фостер стала дев’ятим лауреатом в історії цієї премії.

Почесну статуетку зірці вручив іспанський режисер Педро Альмодовар.

6 липня відбулося відкриття 74-го міжнародного кінофестивалю, де зірки та знаменитості світового кіно з’явилися на червоній доріжці.

58-річна акторка Джоді Фостер покрасувалась перед камерами на доріжці разом зі своєю дружиною Олександрою Хедісон.

Для відкриття заходу зірка вибрала довгу білу сукню з відкритими плечима та об’ємною аплікацією срібного кольору. Її дружина прийшла у вечірній сукні вільного крою з глибоким декольте, доповнивши образ золотим клатчем і масивними сережками.

На момент отримання нагороди в Каннах, Джоді вже є лауреатом двох премій Оскар, трьох премій BAFTA, чотирьох Золотих глобусів, двох премій Сатурн, а також премії Незалежний дух і премії Гільдії кіноакторів США.

Каннський кінофестиваль 2021

74-ий міжнародний Каннський кінофестиваль відбудеться з 6 по 17 липня, а місце проведення залишилося незмінним – Палац фестивалів в Каннах (Франція).

Нагадаємо, що у 2020 році фестиваль скасували через ситуацію з пандемією, але й у 2021 році престижний захід трохи змінив свій формат – гості зобов’язані дотримуватися соціальної дистанції, а також носити медичну маску навіть на вулиці.