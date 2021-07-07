Співачка Ані Лорак, яка проживає й активно будує кар’єру в Росії, знову приїхала в Україну.
Артистка поділилася знімком зі своєї прогулянки Києвом в Instagram. На фото Ані Лорак позує на тлі будівлі в чорній обтислій сукні, сонцезахисних окулярах і босоніжках. У руці в співачки сумка.
– Місто натхнення. Ми знову готуємо бомбу в турборежимі. Як думаєте, що на вас чекає? – Запитала зірка в своїх підписників.
Крім того, Лорак зняла відео, в якому ще раз підігріла інтерес шанувальників своєї творчості.
Підписники артистки припустили, що її повернення в Україну пов’язано з виступ на Atlas Weekend, який наразі проходить у Києві та триватиме до 11 липня.
- Ми б дуже хотіли побачити вас на Atlas Weekend.
- Нарешті ви в Україні. Хотілося б швидше тур.
- Чекаємо на концерт у Києві.
- Крутий перфоманс на Atlas?
- Буде нова пісня та кліп? – Пишуть користувачі мережі.
На запитання одного з підписників, невже це пісня українською мовою, Ані Лорак відповіла, що так.
8 липня на сцену Atlas Weekend вийде Валерій Меладзе. Вже відомо, що разом із ним виступить гурт ВІА Гра. Шанувальники губляться в здогадах: можливо й Ані Лорак прилетіла до Києва не просто так?
У 2010 році артисти заспівали в дуеті пісню Верни мою любовь. Однак в яких стосунках Валерій і Ані Лорак після секс-скандалу з Костянтином Меладзе, невідомо.
Фото: Ані Лорак