Співачка Ані Лорак, яка проживає й активно будує кар’єру в Росії, знову приїхала в Україну.

Артистка поділилася знімком зі своєї прогулянки Києвом в Instagram. На фото Ані Лорак позує на тлі будівлі в чорній обтислій сукні, сонцезахисних окулярах і босоніжках. У руці в співачки сумка.

– Місто натхнення. Ми знову готуємо бомбу в турборежимі. Як думаєте, що на вас чекає? – Запитала зірка в своїх підписників.

Крім того, Лорак зняла відео, в якому ще раз підігріла інтерес шанувальників своєї творчості.

Підписники артистки припустили, що її повернення в Україну пов’язано з виступ на Atlas Weekend, який наразі проходить у Києві та триватиме до 11 липня.

Ми б дуже хотіли побачити вас на Atlas Weekend.

Нарешті ви в Україні. Хотілося б швидше тур.

Чекаємо на концерт у Києві.

Крутий перфоманс на Atlas?

Буде нова пісня та кліп? – Пишуть користувачі мережі.

На запитання одного з підписників, невже це пісня українською мовою, Ані Лорак відповіла, що так.

8 липня на сцену Atlas Weekend вийде Валерій Меладзе. Вже відомо, що разом із ним виступить гурт ВІА Гра. Шанувальники губляться в здогадах: можливо й Ані Лорак прилетіла до Києва не просто так?

У 2010 році артисти заспівали в дуеті пісню Верни мою любовь. Однак в яких стосунках Валерій і Ані Лорак після секс-скандалу з Костянтином Меладзе, невідомо.

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Фото: Ані Лорак