Українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, що її може вивести з себе, а також зізналася, чи повернеться вона в телепередачу Ревізор.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV телеведуча відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Фреймут сказала, що вона багатогранна, та сама не знає, ким є. Охарактеризувати себе може як справедлива, охайна та стервозна.

Ольга зізналася, що із себе її може вивести бруд, пластикові пакети в холодильнику, півкачана капустини й якась невідома банка в його кутку.

Найжахливіший комплімент, який чула телеведуча, був від її колишнього.

– Він сказав, що в мене дуже великі легені, – згадує Фреймут.

Ольга сподівається, що схожа на Мері Поппінс. Також вона зізналася, що не подолала в собі комплекс негарного тіла, та розповіла, що змінила б у собі.

– Я змінила б голос. Хотілося, щоб він був солідним і впевненим, – сказала Фреймут.

На запитання про топ-3 найкращих телеведучих України, Ольга сказала, що вважає себе такою, також їй подобаються Дмитро Комаров та Олег Панюта.

Ольга поділилася, що за свій проект Ревізор проти шефа їй було соромно. Ще вона сказала, що не думає повертатися на телебачення.

– Останнім часом я не подобаюся собі в кадрі, – зазначила Фреймут.

Телеведуча сказала, що не повернеться в телепередачу Ревізор, тому що такого успіху вже не повторити.

– Я залишу це в спогадах і не буду його чіпати, – наголосила Фреймут.

Найбільшим своїм досягненням телеведуча вважає кар’єру. А якби вона могла повернутися в минуле, то не витрачала б свого часу на роботу офіціанткою.

Ольга зізналася, що їй дуже страшно в літаках. А коли вона виїжджає з будинку, то першим повинна побачити чоловіка.

– Якщо я побачу жінку, то все, – сказала Фреймут.

Оскільки Ольга є коучем із етикету, вона наголосила, що з українських політиків попрацювала б із Миколою Тищенком.

– Я б попрацювала над його ораторським мистецтвом і висловлюванням думки. Я б його просто просила мовчати, – зазначила телеведуча.

Найбільшу кількість грошей Ользі наразі приносять лекції з етикету, конференції та книги.

Телеведуча зізналася, що на найбільший гонорар, який отримала за корпоратив, вона могла купити квартиру.

Ольга вважає, що справжня жінка повинна бути чоловіком, але не показувати цього оточуючим. Її найбільше дратує, коли люди голосно їдять.

Вона впевнена, що її діти ніколи не пройдуть повз чужого горя. А секрет її щасливого шлюбу – в повазі.

Фото: Ольга Фреймут