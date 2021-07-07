Американська співачка Біллі Айліш розповіла, що готується до переїзду та боїться залишатися одна. Також вона повідала, чим їй заважала популярність і чому в неї з’являлися суїцидальні думки.

Виконавиця розповіла, що живе з батьками, однак наразі почала замислюватися про переїзд, оскільки пора ставати самостійною.

– Я дуже хочу спробувати жити одна. Я люблю батьків і вдома мені добре, проте пора стати самостійною. Вже майже два роки я потайки готуюся до цього, – відкрила свій секрет Біллі.

Також зірка зізналася, що вона боїться залишатися одна та для неї важливо, щоб у будинку постійно хтось розмовляв.

– Мене рятує мій телефон, який весь час увімкнений. Я ходжу з ним у ванну, дивлюся фільми та серіали, навіть коли чищу зуби та вмиваюся. Для мене це служить фоном, – розповіла Айліш.

Артистка розповіла, що не може просто так сходити в кіно, оскільки її всюди чекають папараці та не завжди адекватні шанувальники. На одного свого фаната Біллі Айліш написала заяву до поліції.

– Вся ця слава прийшла до мене несподівано. Я тоді була ще дитиною та мені хотілося робити те, що роблять всі прості діти – ходити в кіно, в кафе з друзями, тусуватися. Я так злилася, коли моя популярність стала заважати мені робити все це. Клянуся, я зовсім не була вдячна за те, що стала знаменитістю, – зізналася Біллі.

Співачка наголосила, що ще якийсь час намагалася жити так, як раніше, проте вона перестала належати самій собі.

– Мене завжди обговорювали – кожне моє слово, крок, вбрання. Мої татуювання і зовсім дали привід для появи конспірологічних теорій, – сказала Айліш.

Вона зізналася, що надмірна увага діяла на неї гнітюче, згодом через це розвинулася депресія. Все це було в 2019 році.

– Я ненавиділа власне тіло та ховала його під безформним одягом. Мені хотілося заподіяти собі фізичний біль і я намагалася це робити. В мене виникали суїцидальні думки, – поділилася спогадами зірка.

Біллі зазначила, що їй довелося звернутися за допомогою до психотерапевта. Також її врятувало європейське турне, в яке вона вирушила з батьками, братом і найкращим другом.

Фото: Біллі Айліш

Джерело: Rolling Stone