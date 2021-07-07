Українські співаки Потап (Олексій Потапенко) і Позитив (Олексій Завгородній) поцілувалися в губи на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021. Таким чином виконавці вирішили підтримати Melovin, який зробив камінг-аут.

– Ми останні мужики в шоу-бізнесі, – сказав Потап перед поцілунком з Позитивом.

Поцілунок артистів тривав недовго. Після цього Потап і Позитив розійшлися у різні сторони сцени і почали витиратися.

Публіка на вчинок виконавців відреагувала бурхливими оплесками, оскільки це було досить неочікувано.

Варто зауважити, що Потап і Позитив поцілувалися в губи не вперше. У 2017 році вони жартома спародіювали поцілунок Наді Дорофеєвої і Насті Каменських на церемонії M1 Music Awards.

Нагадаємо, що 5 липня співак Melovin заявив про свою бісексуальність на сцені Altas Weekend. Спочатку він поцілував дівчину, а потім хлопця. Після цього виконавець підняв догори прапор ЛГБТ-спільноти.

Проте момент поцілунку не потрапив в ефір телеканалу M1, а шанувальники артиста сприйняли його зізнання досить неоднозначно. Що відомо про камінг-аут Melovin – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Потап, Позитив