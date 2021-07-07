Американську акторку Шерон Стоун помітили на побаченні з репером RMR.

63-річну Шерон і 25-річного RMR помітили в Лос-Анджелесі під час відвідування нічного клубу, в якому вони танцювали.

– У неї точно веселе літо. Вони разом малювали, пили шампанське та танцювали під хіп-хоп. Кріс Браун теж був там. Наразі вони насолоджуються товариством одне одного, – розповів інсайдер.

Також він зазначив, що разом вони проводять уже кілька місяців. Репер поважає Стоун, вважає її крутою та є шанувальником фільму з її участю Казино. При цьому він назвав їхні стосунки унікальною дружбою.

Репер RMR регулярно з’являється на сцені Голлівуду, проте в балаклаві та золотих грізлах, тим самим не розкриваючи свою справжню особистість та ім’я.

Шерон Стоун була одружена двічі та кілька разів заручена. У акторки є троє всиновлених дітей.