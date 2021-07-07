Телеведуча Регіна Тодоренко розповіла, що страждає серйозною хворобою хребта. Цим вона вирішила поділитися з шанувальниками після того, як днями прокинулася від нестерпного болю в спині.

За словами Тодоренко, ще з дитинства їй не можна було робити багато речей, які були доступні іншим дітям, оскільки проблеми з хребтом цього не дозволяли. Також вона показала фото рентгену.

Телеведуча також зазначила, що довгий час намагається боротися з недугою, проте поки не виходить.

– Якщо чесно, я просто хотіла бути такою ж нормальною, як і всі діти. Хотіла, щоб мені дозволяли стрибати на батутах, стрибати банджі, кататися на ковзанах. Я настільки хотіла бути нормальною, що доводила – зможу робити навіть більше, ніж нормальні діти, – відверто сказала Регіна.

Тодоренко наголосила, що цей біль зробив її сильнішою та підштовхнув піти на екстремальні подвиги – облетіти планету, стрибнути з парашутом тощо.

– Цей біль нагадує мені, що потрібно прокинутися якомога раніше та починати проживати життя. Біль – це моє особисте нагадування щодня, що життя не нескінченне. Що поруч завжди існує смерть, – сказала Регіна.

Про яке саме захворювання йде мова, Тодоренко не розповіла.

У березні телеведуча також зізналася, що в неї виявили невиліковну хворобу – вітиліго.

Фото: Регіна Тодоренко