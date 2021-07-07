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Валентина Чорна |

Зірка серіалу Кріпосна Тарас Цимбалюк одружився

Зірка серіалу Кріпосна Тарас Цимбалюк одружився

Український актор і зірка серіалу Кріпосна Тарас Цимбалюк одружився. Його обраницею стала візажист Тіна Антоненко, з якою він зустрічався три роки.

Радісну новину повідомила Тіна на особистій сторінці в Instagram.

Вона зазначила, що офіційно пара одружилася 3 липня. Подружжя відсвяткувало подію у колі рідних і найближчих друзів далеко від Києва.

– Вийшла заміж за найкращого хлопця на світі. Мій коханий Тарас, щаслива бути твоєю дружиною! Великого плавання нашому кораблю під назвою “сім’я”! – зворушливо написала Тіна.

Тіна додала, що відтепер ніхто в ЗМІ не буде перекручувати її ім’я через поєднання з колишнім прізвищем. Оскільки раніше журналісти часто називали її Тонею.

Варто зауважити, що Тарас Цимбалюк зробив пропозицію Тіні у прямому ефірі шоу Танці з зірками.

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